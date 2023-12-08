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Прокуратура: экс-глава РСТ Морозова требовала от подчиненных возврата премий

Прокуратура: экс-глава РСТ Морозова требовала от подчиненных возврата премий

Бывший руководитель региональной службы по тарифам Забайкальского края Елена Морозова требовала своих подчиненных возвращать ей премии, сообщил во время брифинга начальник отдела прокуратуры региона Семен Писаренко.

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