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«Леста» представила площадку для дистрибуции видеоигр Base

«Леста» представила площадку для дистрибуции видеоигр Base

Российская студия разработки видеоигр «Леста» («Мир танков», «Мир кораблей») анонсировала новое направление своего бизнеса — паблишинг сторонних российских и зарубежных видеоигр на отдельной площадке, пишет «Ъ» со ссылкой на представителей компании.

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