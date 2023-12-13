Разработчик игры «Мир танков» представил площадку для дистрибуции видеоигр Base

Российская студия разработки видеоигр «Леста» («Мир танков», «Мир кораблей») анонсировала новое направление своего бизнеса — паблишинг сторонних российских и зарубежных видеоигр на отдельной площадке, пишет «Ъ» со ссылкой на представителей компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии