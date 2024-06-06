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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Трактор» будет готовиться к сезону в Челябинске. Команда сыграет на двух турнирах в межсезонье

Основную подготовку к сезону-2024/25 команда проведет в Челябинске. Также «Трактор» запланировал участие в двух летних турнирах – Мемориале Виктора Блинова в Омске и домашнем Кубке губернатора Челябинской области.

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