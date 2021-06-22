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«Одним словом – позор». Мостовой – о вылете сборной России с Евро-2020

«Одним словом – позор». Мостовой – о вылете сборной России с Евро-2020

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о поражении в матче третьего тура Евро-2020 от сборной Дании (1:4).

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Андрей Иванов
может быть Дзюба и выиграл чуть ли не 70 процентов единоборств (наверное только в воздухе), , но вот интересно сколько процентов точных пассов он отдал и скольких игроков и не только Дании , а вообще в этом чемпионате он смог обыграть , думаю - 0 , один из самых бесполезных членов этой команды , во главе с Черчесовым

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