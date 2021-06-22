«Одним словом – позор». Мостовой – о вылете сборной России с Евро-2020

ПЛЕЙМЕЙКЕРСпорт«Одним словом – позор». Мостовой – о вылете сборной России с Евро-2020Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о поражении в матче третьего тура Евро-2020 от сборной Дании (1:4).Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАИАндрей Ивановможет быть Дзюба и выиграл чуть ли не 70 процентов единоборств (наверное только в воздухе), , но вот интересно сколько процентов точных пассов он отдал и скольких игроков и не только Дании , а вообще в этом чемпионате он смог обыграть , думаю - 0 , один из самых бесполезных членов этой команды , во главе с ЧерчесовымКомментировать
Свежие комментарии