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Осмотрщик вагонов со станции Уссурийск за взятки подписывал документы

Осмотрщик вагонов со станции Уссурийск за взятки подписывал документы

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ЛО МВД России на станции Уссурийск, было установлено, что 35-летний старший осмотрщик вагонов эксплуатационного вагонного депо "Уссурийск" получал взятки за нарушение технологических процессов при осмотре грузовых платформ, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛЛО МВД России на станции Уссурийск.

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