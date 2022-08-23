Осмотрщик вагонов со станции Уссурийск за взятки подписывал документы

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ЛО МВД России на станции Уссурийск, было установлено, что 35-летний старший осмотрщик вагонов эксплуатационного вагонного депо "Уссурийск" получал взятки за нарушение технологических процессов при осмотре грузовых платформ, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛЛО МВД России на станции Уссурийск.