Смерть Джона Сноу: Анонсирована стратегия Game of Thrones: War for Westeros для фанатов «Иг...

Смерть Джона Сноу: Анонсирована стратегия Game of Thrones: War for Westeros для фанатов «Игры престолов»Цель команды — дать игрокам возможность не просто наблюдать за событиями «Игры престолов», а непосредственно участвовать в них и переписать судьбу Семи королевств.