Смерть Джона Сноу: Анонсирована стратегия Game of Thrones: War for Westeros для фанатов «Иг...

Смерть Джона Сноу: Анонсирована стратегия Game of Thrones: War for Westeros для фанатов «Игры престолов»Цель команды — дать игрокам возможность не просто наблюдать за событиями «Игры престолов», а непосредственно участвовать в них и переписать судьбу Семи королевств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)