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Царьград

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"Будет очень больно": Захарова честно предупредила, чем закончится попытка Зеленского украсть $300 млрд России

Официальный представитель МИД России Мария Захаров обратила внимание на попытку Владимира Зеленского украсть $300 млрд России — замороженных активов нашей страны.

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