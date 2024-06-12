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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый трейлер Killing Floor 3 показывает чудовище Bloat После представления первого ...

Новый трейлер Killing Floor 3 показывает чудовище Bloat После представления первого ...

Новый трейлер Killing Floor 3 показывает чудовище BloatПосле представления первого геймплейного трейлера вместе с окном релиза Killing Floor 3 команда Tripwire Interactive продолжает выпускать короткие трейлеры монстров, с которым игрокам предстоит столкнуться в грядущем кооперативном хоррор-шутере.

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