Новый трейлер Killing Floor 3 показывает чудовище Bloat После представления первого ...

Новый трейлер Killing Floor 3 показывает чудовище BloatПосле представления первого геймплейного трейлера вместе с окном релиза Killing Floor 3 команда Tripwire Interactive продолжает выпускать короткие трейлеры монстров, с которым игрокам предстоит столкнуться в грядущем кооперативном хоррор-шутере.
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