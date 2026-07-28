Мишустин призвал укреплять независимость железнодорожной отрасли России

России необходимо укреплять независимость железнодорожной отрасли на фоне санкций. Об этом в ходе встречи с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Александром Сахаровым заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
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