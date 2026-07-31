Ukraine Is Now Targeting Iranian Shipping in the Caspian Sea

Iranian-designed drones have wreaked havoc for Ukrainian forces battling Russian troops as Moscow took Tehran's technology and ran with it, supercharging production and deploying drones in devastating droves in its all-out war against Kyiv.
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