Сто человек госпитализированы, а двое погибли после употребления БАДа известной фирмы

Два летальных исхода, сто с лишним человек госпитализированы в Японии после приема биодобавок. Такое сообщение вчера, 26 марта, распространило агентство Kyodo со ссылкой на Министерство здравоохранения страны и компанию-производителя БАДа, передает planet-today.