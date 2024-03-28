Сто человек госпитализированы, а двое погибли после употребления БАДа известной фирмы

Два летальных исхода, сто с лишним человек госпитализированы в Японии после приема биодобавок. Такое сообщение вчера, 26 марта, распространило агентство Kyodo со ссылкой на Министерство здравоохранения страны и компанию-производителя БАДа, передает planet-today.
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