В Курске отключат подсветку админзданий в знак солидарности с Белгородом

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вечером 31 декабря в Курске и муниципальных образованиях региона отключат подсветку административных зданий в знак солидарности с жителями Белгорода.
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