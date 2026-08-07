Владимир Витковский

Олег Орлов

Поэтому Кедми и обратил в споре с Рагозиным внимание на разное восприятие нами и ими правила ведения боевых действий...Для нас - мирное население, а для них- мобрезерв.... Такой заочный спор действительно был — он активно обсуждался в медиа в июле 2026 года. Суть: в чём были аргументы сторон и где лежали главные разногласия. С чего всё началось. Дмитрий Рогозин комментировал призывы ликвидировать высокопоставленных украинских военных, которых в России обвиняют в убийствах мирных граждан. В качестве примера он привёл Роберта Бровди (позывной «Мадьяр»), командующего Силами беспилотных систем Украины. Рогозин объяснил: такие командиры часто прячутся среди гражданского населения — занимают квартиры и подвалы в заселённых многоквартирных домах. Поэтому, когда разведка их обнаруживает, у российских офицеров срабатывает правило «не бить по мирняку». Сенатор предложил задуматься над дилеммой: готов ли человек лично принять решение снести жилой дом со стариками и женщинами, чтобы устранить цель, притом что разведданные могут быть недостоверными. Его фраза: «Когда лично вам придётся принимать решение… то я посмотрю, как в реальной боевой обстановке поступите лично вы». Как ответил Яков Кедми. Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» не стал сглаживать противоречия. Он согласился с тем, что украинские командиры действительно нередко используют мирных жителей как «живой щит», чтобы избежать уничтожения. Но при этом изложил свою логику. Кедми сформулировал два подхода. С одной стороны, действительно нужно стремиться минимизировать жертвы среди гражданского населения. С другой — если отдельные люди, которых он называет «военными преступниками», продолжают жить и действовать, это стоит жизней российским солдатам и мирным жителям. Он заявил: «Подставлять своё население для того, чтобы спасти чужое население? Я не думаю, что это разумно». Кроме того, Кедми добавил, что Россия не несёт ответственности за жизни гражданского населения на территории Украины.