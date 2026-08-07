Автор: Фоменко Андрей Украинцев предупредили о надвигающейся гуманитарной катастрофе: все сточные воды хлынут в главную реку.
"Отравление Днепра и эпидемия": В Киеве поражен критический объект. Поставки из НАТО встали. Война резко подорожала вдвое. СВОдки с фронта
Комментарии
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Элина Смирнова
Аркадий Цыганов
На Украине выбор был в пользу Зелинского. Теперь тонут в собственном дерьме. Жадность до добра не доводит. Тарас Бульба показал как с предателями поступают.
Жиды - народ разрушитель. У них всё хорошо, пока есть на ком паразитировать.
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1 м.
Владимир Витковский
Олег Орлов
Поэтому Кедми и обратил в споре с Рагозиным внимание на разное восприятие нами и ими правила ведения боевых действий...Для нас - мирное население, а для них- мобрезерв.... Такой заочный спор действительно был — он активно обсуждался в медиа в июле 2026 года. Суть: в чём были аргументы сторон и где лежали главные разногласия. С чего всё началось. Дмитрий Рогозин комментировал призывы ликвидировать высокопоставленных украинских военных, которых в России обвиняют в убийствах мирных граждан. В качестве примера он привёл Роберта Бровди (позывной «Мадьяр»), командующего Силами беспилотных систем Украины. Рогозин объяснил: такие командиры часто прячутся среди гражданского населения — занимают квартиры и подвалы в заселённых многоквартирных домах. Поэтому, когда разведка их обнаруживает, у российских офицеров срабатывает правило «не бить по мирняку». Сенатор предложил задуматься над дилеммой: готов ли человек лично принять решение снести жилой дом со стариками и женщинами, чтобы устранить цель, притом что разведданные могут быть недостоверными. Его фраза: «Когда лично вам придётся принимать решение… то я посмотрю, как в реальной боевой обстановке поступите лично вы». Как ответил Яков Кедми. Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» не стал сглаживать противоречия. Он согласился с тем, что украинские командиры действительно нередко используют мирных жителей как «живой щит», чтобы избежать уничтожения. Но при этом изложил свою логику. Кедми сформулировал два подхода. С одной стороны, действительно нужно стремиться минимизировать жертвы среди гражданского населения. С другой — если отдельные люди, которых он называет «военными преступниками», продолжают жить и действовать, это стоит жизней российским солдатам и мирным жителям. Он заявил: «Подставлять своё население для того, чтобы спасти чужое население? Я не думаю, что это разумно». Кроме того, Кедми добавил, что Россия не несёт ответственности за жизни гражданского населения на территории Украины.
... не должна нести ответственность за помойных скакунов в обгаженных шароварах, сдохнут- туда и дорога...
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1 м.
ВВ
Владимир Витковский
Анатолий Страшко
Юрчик, Вы ошибаетесь. Или и просто зловредничаете. Вот Вы подумали над тем, что значит бить по судам в Черном море? Это значит они будут бить по нашим тоже. А у нас суда вывозят зерно через Чёрное море? Кстати вывоз зерна приносит России доходы сопоставимые с торговлей оружием. А сейчас поинтересуйтесь почему именно сейчас мы стали бомбить их суда, не сильно опасаясь за свои. Я могу только предполагать. Это могло быть и оборудование балкеров средствами РЭБ, и перестройка логистики в перевозке продукции сельского хозяйства. И ещё что-то. И всё это требовало времени. Так что наши &quot;белые перчатки&quot; это во многом лукавство. Но исключать нежелание наше бить по гражданскому населению тоже нельзя. Мы старались не делать этого подобно американцам везде в мире. Но по мере того, как эти сволочи борзели и били по детям, а сами прятаться начали среди населения , мы вынужденно стали меньше остерегаться бить и по местам, где они пытаются скрываться. Что поделаешь - война. Так что не надо юродствовать. Можете спокойно контр аргументы выдвигать. Интересно будет послушать.
... жалко бандерье? Судя по кличке, такое же, да, страшное?
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1 м.
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