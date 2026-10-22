© Владимир Астапкович/РИА НовостиГенеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что Александра Трусова получила приглашение на этап Гран-при ISU в США, передает ТАСС.
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