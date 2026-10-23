Полиция и эксперты по кибербезопасности предостерегают жителей Орла: даже безобидная на первый взгляд просьба незнакомца на улице дать телефон, чтобы срочно позвонить, может стать началом серьёзной проблемы.
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