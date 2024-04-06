Депутат Гаврилов: Дом и дачный участок весной нуждаются в генеральной уборке

Руководитель комитета Государственной Думы по земельным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал в интервью с РИА Новости о том, как после зимнего сезона в короткие сроки привести в порядок дачный участок и окружающую его территорию.
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