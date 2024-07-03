В Приморском крае три населенных пункта отрезаны от инфраструктуры

На севере Приморья сохраняется тяжелая паводковая обстановка. На 3 июля три села остаются отрезанными от транспортного сообщения и выявлено множество переливов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
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