НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    Вот и хорошо. Пускай американцы забирают атомные станции укров, особенно Чернобыльскую АЭС.Да к тому же украинские ат...Вместо редкоземел...
  • Валентин Воробьев
    Не не не, Хранцыя сотни лет грабит и дестабилизирует Африку. Пусть пидор Макроша не жалуетсяМакрон: Россия на...
  • саша пупкин
    Блин определись уже, ты умная или красивая)))))Макрон: Россия на...

Российская армия намерена перерезать главную артерию снабжения группировки ВСУ в Курской области

Российская армия намерена перерезать главную артерию снабжения группировки ВСУ в Курской области

ВС РФ оказывают давление на населенный пункт Басовка в Сумской области. В случае успеха российская сторона сможет продвинуться в сторону Юнаковки и перекрыть либо существенно ослабить обеспечение формирований ВСУ в Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх