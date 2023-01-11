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У Месси 9 голов и 4 ассиста в 9 последних матчах за «ПСЖ» и Аргентину

Нападающий Лионель Месси забил за «ПСЖ» в первом матче после ЧМ-2022. Форвард поразил ворота «Анжера» (3:0, второй тайм) в 18-м туре Лиги 1, воспользовавшись передачей защитника Норди Мукиеле на 72-й минуте.

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