Военное обозрение

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Генштаб ВСУ сообщает об ударах российской авиации по объектам в селе Чайковка в пригороде Харькова и в Кисловке под Купянском

Генштаб ВСУ сообщает об ударах российской авиации по объектам в селе Чайковка в пригороде Харькова и в Кисловке под Купянском

После освобождения Артемовска и начала отвода из города бойцов «Вагнера», интенсивность боев на Донецком направлении несколько снизилась, но это не означает, что российские войска заняли выжидательную позицию.

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