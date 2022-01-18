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Сотрудники УМВД России по Еврейской автономной области познакомили студентов юридического факультета с особенностями профессии эксперта–криминалиста

Студенты юридического факультета Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема в рамках акции «Студенческий десант 2022» побывали в областном Экспертно-криминалистическом центре Управления министерства внутренних дел по Еврейской автономной области.

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