Сотрудники УМВД России по Еврейской автономной области познакомили студентов юридического факультета с особенностями профессии эксперта–криминалиста

Студенты юридического факультета Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема в рамках акции «Студенческий десант 2022» побывали в областном Экспертно-криминалистическом центре Управления министерства внутренних дел по Еврейской автономной области.
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