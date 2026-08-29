🇷🇺 С 1 сентября в России появится цифровой рубль Президент Национальной ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый сообщил, что с 1 сентября в России будет внедрятся цифровой рубль, который сильно отличается от привычных способов оплаты.