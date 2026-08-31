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Калужские новости

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Вратарь «Зенита» Латышонок перешёл в «Нижний Новгород»

Вратарь Евгений Латышонок, проведя два сезона в «Зените», где сыграл 41 матч и пропустил 27 мячей, продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде» по трёхлетнему контракту.

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