Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Ant Group получила разрешение на выпуск продуктов ИИ для китайской общественности

Ant Group получила разрешение правительства Китая на выпуск для массового использования продуктов, основанных на генеративной языковой модели искусственного интеллекта (ИИ) Bailing, сообщил представитель китайской компании.

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