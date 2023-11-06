Ant Group получила разрешение на выпуск продуктов ИИ для китайской общественности

Ant Group получила разрешение правительства Китая на выпуск для массового использования продуктов, основанных на генеративной языковой модели искусственного интеллекта (ИИ) Bailing, сообщил представитель китайской компании.
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