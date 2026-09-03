Драпатый представил «сентябрьские тезисы», призвав перехватить инициативу на ЛБС Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый представил целый программный документ, опре.
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