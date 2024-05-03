Контракт подписан: новый подрядчик начнёт достройку подземного перехода в Краснодаре уже в этом месяце

Контракт подписан: новый подрядчик начнёт достройку подземного перехода в Краснодаре уже в этом месяцеАдминистрация Краснодара подписала контракт с новым подрядчиком по достройке подземного пешеходного перехода на ул.
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