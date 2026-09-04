Сбер сообщил о замедлении роста зарплат до 6–8% после "гонки доходов"

Рост заработных плат в России замедлился с 11–14% до 6–8% после периода «гонки доходов». Об этом на сессии Восточного экономического форума рассказала директор управления привлечения талантов Сбера Анна Овчинникова.
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