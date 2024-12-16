В Иране назвали новые санкции ЕС против иранских судов нелепыми

Санкции Евросоюза и Британии, запрещающие вход иранских кораблей в европейские порты за якобы поставки вооружений России, голословны, заявил руководитель организации управления портами Ирана Али-Акбар Марзбан, 16 декабря передает агентство ILNA.
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