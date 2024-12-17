Сколько будет стоить новогодний стол в Екатеринбурге: посчитали и прослезились

В России без вкусного стола невозможно представить себе празднование Нового года. В былые времена на основательное застолье начинали копить заранее, потому что и денег было маловато, да и продуктовый дефицит давал о себе знать.
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