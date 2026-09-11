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Царьград

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Роспотребнадзор: что делать, если на АЗС отказываются заливать бензин в канистру

Роспотребнадзор: что делать, если на АЗС отказываются заливать бензин в канистру

Роспотребнадзор запретил АЗС отказывать водителям в продаже бензина в канистры.Роспотребнадзор официально встал на сторону автомобилистов, поставив жирную точку в вопросе "наливать или не наливать" в канистры.

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