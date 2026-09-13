Эксперт заявил о низкой эффективности труда в России

Эксперт московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский заявил, что в России один из самых низких показателей эффективности труда в мире.
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Ну вы ещё больше чурбанов завезите и тогда прям эффективность труда взлетит б****