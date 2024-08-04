Записки астраханского натуралиста. Так выглядит Каспий

Автор рубрики — Владимир Паньков. Недавно мне удалось побывать в довольно труднодоступных местах в низовьях и даже добраться до открытой воды, где заканчиваются тростниковые острова и начинаются бескрайние водные просторы.
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