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  • Eduard
    Вот сколько проэто пишут,но нет верят! Люди вы в пещерах живете?Мошенники развели...
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Записки астраханского натуралиста. Так выглядит Каспий

Записки астраханского натуралиста. Так выглядит Каспий

Автор рубрики — Владимир Паньков. Недавно мне удалось побывать в довольно труднодоступных местах в низовьях и даже добраться до открытой воды, где заканчиваются тростниковые острова и начинаются бескрайние водные просторы.

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