На Смоленщине работает передвижной пункт госавтоинспекции

Жители удаленных деревень Смоленской области могут оставить заявку для приезда пункта к себе по месту жительства Передвижной экзаменационо-регистрационный пункт региональной госавтоинспекции начал курсировать по Смоленской области.
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