В Калуге на Правом берегу установили новые дорожные знаки

В Калуге продолжаются работы по установке дорожных знаков на улицах. Как сообщили в Службе единого заказа городского хозяйства, недавно в районе домов № 1 и № 23 по улице Братьев Луканиных ввели запрет на остановку и стоянку транспортных средств.
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