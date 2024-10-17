В Калуге на Правом берегу установили новые дорожные знаки

В Калуге продолжаются работы по установке дорожных знаков на улицах. Как сообщили в Службе единого заказа городского хозяйства, недавно в районе домов № 1 и № 23 по улице Братьев Луканиных ввели запрет на остановку и стоянку транспортных средств.