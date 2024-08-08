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Царьград

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Отключения коммунальных услуг в Архангельске на 8 августа 2024 года

Отключения коммунальных услуг в Архангельске на 8 августа 2024 года

8 августа в Архангельске пройдут плановые отключения коммунальных услугНазваны адреса в Архангельске, по которым 8 августа 2024 года состоятся отключения коммунальных услуг.

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