«За крестопадом неизбежно приходит крестовоздвижение — на сайт Кремля вернулись кресты на гербе» Новости СМИ2 Вечером 21 мая Кремль вернул на свой официальный сайт правильный, необрезанный герб России с крестами над коронами и державой.
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