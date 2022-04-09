Телеканал RTVI

243 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Briz Bazelik
    Французам уже "осточертел" Макрон. Его "продажность" Байдену, - "опускает" Французов в начало 19 века и это вместо-то...Ле Пен сокращает ...
  • JcImyy3yK gstetbCePo
    Уж, если не интересовались политикой, лучше бы не лезли. Хотя, may be, это,  скорее всего, простой пиар. Коммерсанты ...«Мы должны петь г...
  • ник зайчиков
    Нашли чего требовать от Сша , Запада и хохлов . Справедливости там как не было так и нет«Еще одно ужасное...

S&P понизило рейтинг России, Байден подписал пакет антироссийских санкций. Главное к утру 9 апреля

S&P понизило рейтинг России, Байден подписал пакет антироссийских санкций. Главное к утру 9 апреля

Международное агентство S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте до уровня «выборочный дефолт», Международный валютный фонд одобрил открытие специального счета для финансовой помощи Украине, Россия сняла ограничения на полеты в 52 страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх