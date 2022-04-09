S&P понизило рейтинг России, Байден подписал пакет антироссийских санкций. Главное к утру 9 апреля

Международное агентство S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте до уровня «выборочный дефолт», Международный валютный фонд одобрил открытие специального счета для финансовой помощи Украине, Россия сняла ограничения на полеты в 52 страны.
Международное агентство S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте до уровня «выборочный дефолт», Международный валютный фонд одобрил открытие специального счета для финансовой помощи Украине, Россия сняла ограничения на полеты в 52 страны.
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