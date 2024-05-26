МВД РФ объявило в розыск двух генералов ВСУ

Министерство внутренних дел (МВД) РФ объявило в розыск заместителя главы генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадного генерала Владимира Горбатюка и экс-командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского.
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