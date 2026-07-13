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Донецкая группа новостей

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Портал в ад открылся в Новосибирске. Он лишил холодной воды жителей около 700 домов. огромный провал грунта глубиной почти 15 метров нашли в Ленинском районе.

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