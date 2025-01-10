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Трамп заявил о желании Путина провести рабочую встречу, проводится подготовка

Трамп заявил о желании Путина провести рабочую встречу, проводится подготовка

ТАСС/Михаил Метцель Избранный президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами в своем поместье в Мар-а-Лаго, заявил, что президент России Владимир Путин изъявил свое желание провести двустороннюю встречу, и сейчас стороны проводят к ней подготовку.

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