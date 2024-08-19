Су-34 ударил по пункту ВСУ и его технике в приграничном районе Курской области

Скриншот видео Экипаж многофункционального авиакомплекса Су-34 ВКС в ночное время суток нанес удар по пункту временной дислокации подразделения военнослужащих ВСУ и украинских националистов и его бронетехнике в приграничном районе Курской области.
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