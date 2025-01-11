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Беспилотники "Лютый" от ВСУ атаковали Котовск: пострадали семь человек

Беспилотники "Лютый" от ВСУ атаковали Котовск: пострадали семь человек

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