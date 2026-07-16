В Барнауле мошенники "надули" женщину, хотевшую купить надувную палатку за 100 тысяч

Была достигнута договоренность о поставке товара с внесением предоплаты Мошенники обманули 49-летнюю жительницу Барнаула, решившую купить дорогую надувную палатку через один из мессенджеров, сообщает региональное МВД.
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