Соратник Кадырова оценил ситуацию в Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» планомерно уничтожают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области. Ситуацию в приграничье оценил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель «Ахмата» Апти Алаудинов, его цитирует ТАСС.
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