Подросток сломал рёбра, выбросив дверь тамбура в окно электрички

Подросток пытался выбросить дверь тамбура из окна пригородного поезда, но она ударилась о столб, отлетела обратно в вагон и сломала ему несколько рёбер.
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Жалко что голову не оторвало
Жалко, что не прибила полностью вандала. Теперь утырка еще и лечить за государственный счет будут. Надеюсь, что его родителям выставят приличный счет за пемонт вагона.