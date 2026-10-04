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Царьград

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Подросток сломал рёбра, выбросив дверь тамбура в окно электрички

Подросток сломал рёбра, выбросив дверь тамбура в окно электрички

Подросток пытался выбросить дверь тамбура из окна пригородного поезда, но она ударилась о столб, отлетела обратно в вагон и сломала ему несколько рёбер.

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