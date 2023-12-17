Роберт Фицо жёстко осадил Украину

Решение о начале переговоров с Украиной является лишь политическим жестом, пройдут годы, прежде чем страна реально вступит в Европейский союз, сейчас она к этому не готова, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
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