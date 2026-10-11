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The Telegraph: картели будут отправлять в Европу подлодки-камикадзе с кокаином

The Telegraph: картели будут отправлять в Европу подлодки-камикадзе с кокаином

Латиноамериканские картели объединились, чтобы построить собственный флот, а также хотят минировать беспилотные подлодки с кокаином, чтобы груз не достался силовикам.

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