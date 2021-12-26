ПЛЕЙМЕЙКЕР

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    аллах тоже  болельщик?)))))))Хабиб Нурмагомедо...
  • Марина Фролова
    Отправьте его на общественные работы в ковидарий... На месяц... И пусть ходит без маски, если считает нужным...Известный российс...
  • Георгий Кондратьев
    тебя тоже никто никуда не возьмет,гурман нашелся.Артем Милевский: ...

Радукану станет самым молодым членом ордена Британской империи

Радукану станет самым молодым членом ордена Британской империи

Британская теннисистка Эмма Радукану в ближайшие дни станет членом ордена Британской империи (MBE). Как сообщает The Mirror, победительница US Open — 2021 оказалась в списке людей, которые удостоятся престижного звания на новогодние праздники.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх