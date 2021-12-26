Радукану станет самым молодым членом ордена Британской империи

Британская теннисистка Эмма Радукану в ближайшие дни станет членом ордена Британской империи (MBE). Как сообщает The Mirror, победительница US Open — 2021 оказалась в списке людей, которые удостоятся престижного звания на новогодние праздники.
Британская теннисистка Эмма Радукану в ближайшие дни станет членом ордена Британской империи (MBE). Как сообщает The Mirror, победительница US Open — 2021 оказалась в списке людей, которые удостоятся престижного звания на новогодние праздники.
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