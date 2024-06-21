ICAN: подготовка к размещению ядерного оружия США в Британии еще продолжается

Подготовка к размещению ядерного оружия Соединенных Штатов в Великобритании все еще продолжается, заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.
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